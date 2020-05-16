Российские оккупанты 9 раз открыли огонь, двое военных ранены

15 мая наши воины ранили как минимум одного российского оккупанта.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" противник неподалеку Широкиного выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Подразделения Объединенных сил предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий.

По данным разведки, 15 мая наши воины ранили как минимум одного российского оккупанта.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.