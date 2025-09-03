Президент подчеркнул, что в течение четырех лет Путин не смог оккупировать даже 30% Донбасса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет идти на территориальные уступки России или обмен территориями. Об этом глава государства сказал сегодня во время пресс-конференции в Дании, отвечая на вопрос, готов ли он отдать РФ какую-то территорию ради установления мира.

"Для кого-то это просто территория, а для нас - это наша жизнь, наша история, наша Конституция", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, отметил он, никто не может дать гарантий, что российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем не продолжит оккупировать украинские земли.

"Он очень много раз врал, поэтому мы не можем доверять", - сказал Зеленский.

По его словам, в любом случае мы не можем отдавать Путину территории. Глава государства подчеркнул, что РФ уже имеет огромные потери своих военнослужащих. А в течение четырех лет российский диктатор не смог оккупировать даже 30% Донбасса.

"Если он пойдет дальше, то ему нужны будут годы. И вопрос не только во времени. Здесь вопрос в том, что он должен будет положить еще миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем давать ему подобные подарки", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Украина сама будет решать, где будут пролегать ее территориальные границы. Он также заявил, что война России против Украины закончится в ближайшие полгода.

Также издание The Wall Street Journal писало, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом не отверг обмен территориями, но указал на сложности в этом вопросе.

"Зеленский... сказал, что будет сложно переселить население и отменить конституционный запрет Украины на сдачу территории, сообщили чиновники. Однако Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональный обмен", - писало издание.

