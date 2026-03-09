Силы обороны перехватили инициативу: Волошин рассказал о ситуации на юге

Украинские защитники берут под контроль "серую зону" и зачищают от захватчиков несколько населенных пунктов.

Силы обороны с конца января проводят контратакующие действия на юге и продолжают добиваться успехов. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телеканала Суспільне.

В частности, спикер рассказал об освобождении территории на юге.

"Сейчас продолжаются боевые столкновения у нас на южном направлении. На нескольких участках линии фронта Силы обороны Украины несколько перехватили инициативу, активно проводят контратакующие действия, восстанавливают контроль над так называемой "серой зоной" и зачищают от врага несколько населенных пунктов", – подчеркнул Волошин.

Как отметил спикер, в целом, эти контратакующие действия продолжаются еще с конца января, и за это время Силы обороны Украины имеют определенные успехи.

Он добавил, что эти контратакующие действия продолжаются до сих пор, украинские защитники продолжают уничтожать вражеские группы, которые пытаются продвинуться и инфильтрироваться.

"Мы, фактически, на нескольких участках блокировали российское продвижение. Мы уничтожаем вражеские штурмовые группы и группы закрепления, которые пытаются зайти. Инициатива на некоторых участках принадлежит Силам обороны Украины", - отметил Волошин.

Ситуация на юге - новости с фронта

Как сообщал УНИАН, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны на юге Украины вернули контроль над около 400-435 кв. км территории. Этой весной российские захватчики стремятся неизменно захватить Донецкую и Луганскую области.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что российские оккупанты хотят захватить город Запорожье, потому что без контроля над этим городом невозможно перенести боевые действия на правый берег от реки Днепр, чтобы продвигаться на Николаев и Одессу.

