Восстановление коммуникаций уже началось.

Оккупационные войска Российской Федерации продолжают обстреливать украинские поселения. Ранее УНИАН сообщал, что прошлой ночью враги вели активный огонь по Донецкой области. А теперь стало известно о похожей ситуации в Луганской области. Агрессор обстрелял территорию Горской громады, в которую входят Горское, Золотое, Нижнее и другие поселения.

Информацией поделился глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: "Русские оккупанты целую ночь гатили по Горской громаде. Без жертв. Везде отсутствуют свет, газ, вода. Пылают жилые дома и социальная инфраструктура. ГСЧС работает. Электрики, коммунальщики, газовики начинают работы по восстановлению коммуникаций. Власть на месте, работает над гуманитарным обеспечением пострадавшего населения. Ситуация напряженная, но контролируемая".

Прошлой ночью оккупанты также постарались прорвать оборону Киева. Наступление закончилось неудачно — ВСУ успешно отбросили врага.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на наше государство уже сегодня, 28 февраля.

Согласно свежей информации от Генштаба Украины, темпы наступления армии агрессора снизились.

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