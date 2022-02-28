Все попытки достичь цели в столице российско-оккупационными войсками терпели неудачи.

С начала суток 28 февраля враг продолжил попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы.

Об этом сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.

Отмечается, что все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице ситуация контролируемая.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками потерпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - заявил командующий Сухопутными войсками ВС Украины - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Напомним, 24 февраля Россия вторглась в Украину, сейчас ожесточенные бои идут и за Киев.

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