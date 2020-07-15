Оккупанты вернули тело погибшего под Зайцевым украинского воина

Сейчас идет подготовка к транспортировке тела военнослужащего к месту захоронения.

Оккупанты вернули тело украинского военнослужащего, который погиб под Зайцевым.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

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«Сегодня, 15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево», - говорится в сообщении.

Сейчас идет подготовка к транспортировке тела военнослужащего к месту захоронения и проведению ритуала чествования павшего украинского Героя.

Как сообщал УНИАН, 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В тот день трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование.

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