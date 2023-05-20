Из Крыма россияне выезжают по Крымскому мосту и используют паромную переправу.

В Крыму российские оккупанты пакуют вещи в тревожном состоянии и обдумывают возможные варанты отхода. Так прокомментировала поведение оккупантов в Крыму начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FreeДом.

Она подчеркнула, что силы обороны Украины работают над освобождением территорий на юге, как и на других участках.

"В Крыму российские оккупанты продолжают упаковывать вещи. Они продолжают осознавать тревожность своего состояния, ситуации, и в принципе изучают карту движения, карту дорог возможных вариантов передвижения за поребрик. Поскольку из Крыма тоже надо уметь выбраться", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, в основном из Крыма россияне выезжают по Крымскому мосту и используют паромную переправу.

"И частично надеются, что по материковой части Украины смогут проехать, по той, которая временнро окупирована. Но с каждым разом им все нервознее и тревожнее. И они пытаются искать альтернативные способы", - добавила Гуменюк.

Она отметила, что окопы, которые окупанты нарыли вдоль побережья и расставленные "зубы дракона" нацелены больше на то, чтоб удержать их на полуострове, чтоб не так быстро бежали оттуда.

Ситуация в Крыму

Как известно, российские окупационные администрации вывозят документацию з полуострова.

По словам президента Владимира Зеленского, контрнаступление ВСУ, которое ожидается со дня на день, в определенной мере затронет и Крым. Президент уверен, что оккупанты и понаехавшие россияне могут сбежать с полуострова еще до прихода украинских солдат.

В апреле глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия войдет в Крыму еще до конца весны. А министр обороны Алексей Резников допустил, что освобождение полуострова может состояться и без боя.

18 мая депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас сообщил, что РФ свозит в Крым иностранных детей. По его словам, Россия намерена использовать их в качестве живого щита в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ. С этой целью РФ пытается организовать групповые туры иностранных детей в Крым. Сейчас в разных странах мира россияне пытаются организовать группы детей для поездки в Крым на ближайшее время. Одним предлагают обычный отдых, другим – различные культурно-просветительские мероприятия.

Кащюнас утверждает, что под прикрытием музыкального конкурса группы победителей – дети в возрасте от двенадцати до тринадцати лет из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран – приглашают отправиться в детский лагерь "Артек" в Крыму на ближайшее время. Организуются и другие различные мероприятия.

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