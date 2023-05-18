Секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по "Вопросу Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

На сайте президента опубликовано указ №283, которым утверждается состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

Председателем Консультативного совета по Крыму стал Зеленский, а секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву.

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В частности в состав совета входят президент, руководитель Офиса президента и его заместители, к ведению которых отнесены вопросы региональной политики, информационной политики, внешней политики и стратегического партнерства, европейской и евроатлантической интеграции, национальной безопасности и обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, постоянный представитель президента Украины в АР Крым, его первый заместитель, директор Нацинститута стратегических исследований, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и другие.

В состав, в частности, вошли:

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков;

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко;

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Руководитель Офиса президента Украины - Андрей Ермак.

Секретарь СНБО Алексей Данилов.

Глава СБУ Василий Малюк

Генеральный прокурор Андрей Костин;

Заместитель министра обороны Александр Павлюк.

"Утвердить персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - сказано в указе.

Освобождение Крыма - заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти жертв депортации крымскотатарского народа отметил на том, что Россию в любом случае ждет поражение, ей не удастся украсть ни украинский Крым, ни любую другую часть украинской земли.