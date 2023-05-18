Россия намерена защититься от украинского наступления в Крыму, использовав детей в качестве щита.

Россия намерена использовать иностранных детей в качестве живого щита в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ. С этой целью РФ пытается организовать групповые туры иностранных детей в Крым. Об этом сообщил депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас.

По его словам, сейчас в разных странах мира россияне пытаются организовать группы детей для поездки в Крым на ближайшее время. Одним предлагают обычный отдых, другим – различные культурно-просветительские мероприятия.

Кащюнас утверждает, что под прикрытием музыкального конкурса группы победителей – дети в возрасте от двенадцати до тринадцати лет из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран – приглашают отправиться в детский лагерь "Артек" в Крыму на ближайшее время. Организуются и другие различные мероприятия.

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"Это делается с двумя целями: конечно попытаться составить впечатление, что Крым якобы является законной частью РФ и попытаться отрицать факт оккупации, но главная цель пока гораздо более цинична – привезти как можно больше "живых щитов", детей – заложников перед предстоящей контрнаступательной операцией украинской армии, в которой несомненно будет задействован оккупированный полуостров Крым", – заявил литовский депутат.

Кащюнас призвал правительства упомянутых и других стран немедленно предпринять меры для защиты своих граждан и не допустить использования детей в качестве российских заложников в военных целях.

Украинское контрнаступление и Крым

По словам президента Зеленского, контрнаступление ВСУ, которое ожидается со дня на день, в определенной мере затронет и Крым. Президент уверен, что оккупанты и понаехавшие россияне могут сбежать с полуострова еще до прихода украинских солдат.

В апреле глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия войдет в Крыму еще до конца весны. А министр обороны Алексей Резников допустил, что освобождение полуострова может состояться и без боя.

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