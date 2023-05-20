Также взорваны 2 склада боеприпасов врага, уничтожены и повреждены 31 единица вооружения и военной техники противника.

На Таврическом направлении украинскими Силами обороны уничтожено почти четыре роты российских захватчиков. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 988 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожено и повреждено 31 единицу вооружения и военной техники противника", - сообщил Тарнавский.

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В частности, речь идет о 7 танках, 3 боевых машины пехоты, 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-30", беспилотник "Zala", беспилотник "Элерон", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", так зенитно-ракетный комплекс "С-300". Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на украинской земле ликвидировали 670 российских захватчиков, и теперь общее количество уничтоженных врагов составляет примерно 202 тыс 430 человек.

Также украинским военным удалось уничтожить пять боевых бронированных машин, четыре танка, 32 дрона оперативно-тактического уровня, 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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