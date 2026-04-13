Российские 'Шахеды' охотятся за мобильными огневыми группами: Флеш предупредил об опасности

Российский управляемый "Шахед" поразил мобильную огневую группу (МОГ) Сил обороны Украины - это уже не первый случай. Об этом сообщил в Telegram специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"К сожалению, имеем еще одно попадание управляемого "Шахеда" в экипаж МОГ. Мобильная огневая группа работала по одному "Шахеду", другой в этот момент охотился на экипаж", - рассказал специалист.

Он призвал принять соответствующие меры для того, чтобы уберечь экипажи мобильных групп, работающих в различных воинских подразделениях.

Видео дня

"У нас МОГ работает во многих структурах и родах войск. Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть готовыми к ней морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий. Машины - это всего лишь железо, наша ценность - люди", - подчеркнул Флеш.

Мобильные огневые группы в Украине - что известно

Как писал УНИАН, мобильные огневые группы (МОГ) являются составной частью Сил обороны Украины и довольно успешно сбивают российские дроны, летящие на определенных высотах.

В то же время эксперт Анатолий Храпчинский, офицер Воздушных сил в резерве, ранее говорил, что враг учится обходить ПВО Украины. В частности, он существенно улучшил технические возможности своих ударных беспилотников и активно получает разведывательную информацию от "Шахедов", что позволяет им обходить мобильные огневые группы или другие системы противовоздушной обороны. Это затрудняет возможность перехвата вражеских беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: