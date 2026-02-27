Уничтожение сети наведения 'Шахедов' из Беларуси: Флеш раскрыл детали

Обнаружение таких точек на территории Беларуси стало сюрпризом, подчеркнул военный.

На территории Беларуси было обнаружено несколько точек, которые обслуживали "Шахеды" во время атак на Украину.

Об этом сообщил в Телеграм-канале советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестнов. Он пояснил, что Mesh-радиосеть на "Шахедах" - это радиомодемы, которые не просто принимают и передают сигналы, но и являются ретранслятором и усилителем сигнала друг для друга. При такой схеме все "Шахеды" в воздухе связаны по радио между собой. В результате можно сбить несколько "Шахедов" и связь не прервется, она просто пойдет через другие БПЛА.

"Хотя "Шахеды" связаны между собой через модемы, должны быть начальные точки, откуда канал управления через интернет доходит до российских операторов "Шахедов" и "Гербер". Конечно, такие точки выгодно ставить на высоких мачтах (70-90 м) рядом с нашей границей и применять направленные на Украину мощные антенны", - пояснил советник министра.

По его словам, такие высокие точки связи на территории противника излучают радиосигналы, которые радиоразведка видит с нашей территории.

"Мы можем запеленговать сигнал и сказать, что он 100% идет из такого-то места. Так вот, то, что такие точки работали с территории России и оккупированных территорий, никого не удивило, а вот работа таких точек с территории Беларуси оказалась сюрпризом", - отметил Флеш.

Он добавил, что таких точек в Беларуси было обнаружено несколько, и они обслуживали "Шахеды" в разных частях нашей страны.

"Например, одна точка достигала сигналом вплоть до Киева, и разведывательные БПЛА, которые летали над Киевом, использовали ее для передачи данных. Другая точка обеспечивала атаки "Шахедов" на западную Украину. В частности на железницу Киев-Ковель", - детализировал Флеш.

Система наведения "Шахедов" из Беларуси: что известно

Как сообщал УНИАН, министр обороны Михаил Федоров заявил, что разрушена система наведения "Шахедов" из Беларуси. Он отметил, что это положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины.

При этом Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.

В конце января Бескрестов предупредил, что оккупанты применяют самые разнообразные тактики и уловки для уничтожения украинских военных объектов. Одна из последних – это полет на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления.

По его словам, Украина имеет технологические решения этой проблемы и готова действовать. В то же время он призвал подразделения выставлять удаленные посты визуального и звукового наблюдения.

Также 17 февраля появилось видео, подтверждающее, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Советник министра обороны Украины обратился ко всем экипажам зенитных дронов с советом обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".

