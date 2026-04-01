'Пока мы не знаем причины': Флеш предупредил о новой угрозе от российских 'Шахедов'

Инциденты фиксировались в разных регионах страны, есть погибшие.

Российские ударные дроны типа "Шахед" начали взрываться через некоторое время после падения.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (Флеш). В своем Telegram-канале он отметил, что в результате таких инцидентов есть погибшие.

"В течение последних дней в разных регионах страны "Шахеды", уцелевшие после падения, взорвались через некоторое время после падения. Несколько человек погибли. На данный момент мы не знаем причины происходящего", – подчеркнул он.

Флеш призвал украинцев не приближаться к обломкам вражеских БПЛА.

Напомним, 1 апреля в Черкасской области четверо людей погибли после того, как из любопытства подошли к месту падения сбитого беспилотника РФ. В тот момент взорвалась боевая часть вражеского "Шахеда". Правоохранители подчеркнули, что приближаться к месту падения БПЛА, прикасаться к обломкам, переносить любые части объекта категорически запрещено.

Ранее Флеш прокомментировал эвакуацию пассажиров из поездов "Укрзализныци", когда фиксируется угроза в небе. По его словам, попадание "Шахеда" в вагон с людьми превратит его в "братскую могилу". Специалист призывает пассажиров отходить от поезда не менее чем на 100 метров.

