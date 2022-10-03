Продолжается спасательная операция.

Российские оккупанты попали в общежитие учебного заведения в Часовом Яру Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, этой ночью российские оккупанты вели обстрелы по общинам вдоль линии фронта от Авдеевки до Северска, а также нанесли удар по относительному тылу.

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"На Горловском направлении больше всего пострадала Часовоярская громада - россияне попали в общежитие учебного заведения в Часовм Яру, по меньшей мере 1 человек находится под завалами. Продолжается спасательная операция", - рассказал Кириленко.

Председатель ОВА добавил, что также были слышны взрывы в Отрадовке и на станции Майорск Светлодарской громады. По его информации, в Авдеевке были одиночные "прилеты" по старой части города, в Очеретинской общине – ударили по Желанному и обстреляли Каменку. По предварительной информации, без пострадавших.

Кириленко проинформировал, что на рассвете враг нанес ракетный удар по Краматорску – попали в здание предприятия, без пострадавших.

Вражеские атаки РФ: что известно о ситуации в Украине

Утром стало известно, что россияне "накрыли" ряд районов Харьковщины. Возле Балаклеи на мине подорвалось авто экстренной медицинской помощи, есть жертва. Кроме этого, оккупанты нанесли ракетные удары вблизи Днепра. Известно, что РФ направила в Черное море две подводные лодки, наготове 32 "калибра".

Однако Вооруженные Силы Украины дают врагу достойный отпор. Спецназовцы "посадили" российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении, наши защитники продолжают бои и закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области.

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