Он лично находился на АЭС, где российские военные удерживали в заложниках работников станции и нацгвардейцев, которые ее защищали.

Следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение заместителю генерального директора "Росатома" - российскому генерал-майору полиции Николаю Мулюкину, который во время оккупации Чернобыля руководил ограблением атомной электростанции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что это первое подозрение российскому должностному лицу такого ранга.

"Фигурант лично находился на ЧАЭС. Его "специалисты" не знали, что делать со станцией при выводе из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество. Военные РФ выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и нацгвардейцев, которые ее защищали", - подчеркнул чиновник.

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Клименко отметил, что благодаря колоссальной работе следователей и сотрудников криминального анализа Нацполиции было идентифицировано более 100 россиян, участвовавших в захвате и ограблении ЧАЭС. В то же время подтверждено, что руководил оккупантами на объекте именно Мулюкин.

"Каждый захватчик, независимо от ранга, должен ответить за военные преступления против Украины и украинского народа. Безальтернативно", - подчеркнул министр.

В то же время в Офисе генерального прокурора отметили, что речь идет о похищении и уничтожении имущества ЧАЭС на сумму более 1 млрд грн.

Заместителю гендиректора "Росатома" инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, подозреваемый с 24 февраля по 31 марта 2022 года находился на территории Чернобыльской АЭС, во время захвата станции представителями ВС РФ и подразделениями Росгвардии. Действуя по предварительному сговору с сотрудниками ГК "Росатом", подозреваемый совершил мародерство", - говорится в сообщении.

Так, он приказал демонтировать ценное оборудование и другое имущество, загрузить его в военную технику и вывезти на территорию Беларуси. Другое имущество, которое не могло быть вывезено, он приказал уничтожить. Нанесенный ущерб оценивается в 1,038 млрд грн.

Захват ЧАЭС

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года российские войска захватили Чернобыльскую АЭС, а 31 марта 2022 года в Государственном агентстве по вопросам управления Зоной отчуждения сообщили, что оккупанты начали выходить с территории ЧАЭС.

1 апреля 2022 года член Общественного совета при Госагентстве по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, чтороссияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивный грунт", загрязнили свою технику и надышались радиоактивной пылью.

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