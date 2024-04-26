В частности эти средства пойдут на восстановление украинской инфраструктуры.

Парламентский комитет Швейцарии проголосовал за выделение Украине помощи в размере 5 миллиардов швейцарских франков, то есть 5,5 млрд долларов США в рамках пакета, который направлен на усиление обороноспособности нейтральной Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что комитет по вопросам безопасности верхней палаты парламента одобрил пакет, который предусматривает выделение 10,1 млрд франков дополнительных средств для армии страны, учитывая сумму для Украины.

В издании отметили, что этот план должен пройти еще некоторые парламентские препятствия, прежде чем вступит в силу. В целом он был принят 8 голосами против 5, в то время, как правые партии выступили против этого соглашения.

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Также в заявлении парламента говорится о том, что многомиллиардный пакет был заложен как чрезвычайный вклад в безопасность Швейцарии и "мир в Европе" из-за войны, которую РФ начала против Украины.

"Западные союзники требуют от Швейцарии делать больше для помощи Украине, несмотря на то, что правые националисты в парламенте настаивают на том, чтобы страна оставалась строго нейтральной", - говорится в сообщении.

В то же время в парламенте заявили, что украинская часть пакета имеет целью поддержать реконструкцию и ремонт гражданской инфраструктуры, которая необходима для жизни и выживания в Украине.

Как Швейцария поддерживает Украину во время войны

Как писал УНИАН, ранее Швейцария утвердила финансирование для Украины на 12 лет. Эти средства пойдут на восстановление Украины, а именно дорог, разрушенной инфраструктуры в энергетике и в здравоохранении.

Также Швейцария выступила за финансирование Украины за счет замороженных российских активов. Известно, что в стране хранится более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.

"Факты действительно очень очевидны. Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб. Ведутся международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария участвует своими знаниями, своими навыками и всей своей историей в этой сфере", - отметил министр иностранных дел страны Игнацио Кассис.

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