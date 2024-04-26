Также сыграли опасения относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть увеличились в пятницу, 26 апреля, после того, как американский министр финансов Джанет Йеллен выразила оптимизм относительно экономического роста в США. Свою роль также сыграли опасения относительно конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 31 цент, или на 0,4%, до 89,32 долл за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 23 цента, или на 0,3%, до 83,80 долл за баррель. В общем, за неделю нефть марки Brent продемонстрировала рост на 2,3%, а WTI – на 0,8%.

По словам Джанет Йеллен, рост американского ВВП в первом квартале могут пересмотреть в сторону увеличения: в то же время, инфляция в стране может пойти вниз. Также на цены на нефть повлияли беспокойство относительно предложения на рынке, что обусловлено геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

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Цены на нефть – последние новости

Напомним, в начале недели цены на "черное золото" пошли вниз, поскольку риски начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке уменьшились.

При этом, в конце прошлой недели базовые контракты подорожали на более чем 3 долл за баррель (опять же, из-за опасений относительно военных действий). Некоторые эксперты тогда даже высказали мнение, что цена на нефть может вырасти до неслыханных 130 долл.

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