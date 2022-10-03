Информация о погибших и раненых уточняется.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине информация о погибших и раненых уточняется.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Утро началось с ракетной атаки на область. Россияне ударили по Днепровскому району. На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется", – сообщил он.

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Резниченко также отметил, что всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы.

В частности, по его словам, Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мирской. Обошлось без погибших и раненых.

Тем временем в Никополе искорежено с десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач, а в Марганецкой общине из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме. Пламя огнеборцы уже укротили.

"В Мирской общине почти 1 000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают", – добавил он.

Тем временем в Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали.

Атаки по Днепропетровщине: что стоит знать

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале текущего года российские захватчики захватили значительную часть Запорожской области и Херсонской областей.

Населенные пункты области, расположенные ближе к линии фронта, прежде всего Никополь и Кривой Рог, постоянно подвергаются обстрелам оккупантами. Учащаются и обстрелы областного центра.

В ночь на 29 сентября российские захватчики совершили массированный обстрел Днепра. В результате обстрела в городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Повреждения получили рынок, автобусы, машины и линии электропередач. В результате атаки убиты двое взрослых и двое детей – 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

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