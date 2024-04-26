Напряженная психологическая драма о темных семейных тайнах захватывает с первых минут и заставляет затаить дыхание.

2 мая 2024 года в украинский прокат выходит остросюжетный триллер "Наследник" (The Successor / Le Successeur) от французского режиссера Ксавье Леграна.

В центре сюжета – молодой и успешный модельер Эллиас, жизнь которого кардинально меняется после известия о смерти отца. Возвращение в родной Квебек, где прошло его детство, оборачивается для героя не просто мучительными воспоминаниями, а настоящим кошмаром и чередой шокирующих открытий. Скрывая страшные семейные тайны, мужчина вступает в опасную игру, ставки в которой будут очень высокими. Этот мрачный квест затягивает и не отпускает до самого финала, держа зрителей в постоянном напряжении.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" решили рассказать, почему "Наследник" может понравиться зрителям и на что обратить внимание при просмотре.

Один из самых ярких молодых французских режиссеров

Талант Ксавье Леграна уже успели отметить на мировом уровне. Его дебютный короткий метр "Прежде чем потерять все" был номинирован на "Оскар" и получил награду "Сезар" (одна из важнейших кинопремий после золотой статуэтки от Американской киноакадемии).

Его полнометражный дебют – пронзительная драма "Опека" о семье, разрушенной домашним насилием – стал международной сенсацией и принес автору "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру, а также получил четыре награды "Сезар".

В 2018 году авторитетный журнал Variety включил Леграна в список "10 режиссеров, за которыми стоит следить".

Звездная творческая команда

Продюсер "Наследника" Сильвен Корбейл ранее сотрудничал с Ксавье Доланом ("Мамочка", "Это всего лишь конец света"), а монтажер Йоргос Лампринос имеет в своем портфолио оскароносного "Отца" с Энтони Хопкинсом. В то же время, художник-постановщик Сильвен Леметр известен по "Фрагментам женщины" с Ванессой Кирби.

Словом, создатель картины собрал за кулисами действительно авторитетную команду профессионалов, имеющих в своем послужном списке работы с культовыми режиссерами и признанные шедевры.

Премьера на топовом кинофестивале

"Наследник" дебютировал на мировой киносцене в сентябре 2023 года на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Это масштабный киносмотр класса А, один из самых влиятельных кинофорумов Европы. Попасть в основной конкурс Сан-Себастьяна – это знак качества для многих лент. Среди победителей фестиваля в разные годы были такие выдающиеся режиссеры, как Фрэнсис Форд Коппола, Терренс Малик, Франсуа Озон и Педро Альмодовар.

Жанровые эксперименты и мифологические параллели

Одной из самых интересных особенностей "Наследника" является смелость, с которой Ксавье Легран смешивает жанры. Фильм начинается как психологическая драма о модельере Эллиасе, который возвращается из блестящего мира парижской моды в травматическое прошлое в провинциальном Квебеке. Но неожиданно лента превращается в напряженный триллер в духе Альфреда Хичкока. При этом Легран избегает жанровых клише, вместо этого наполняя сюжет философским содержанием и аллюзиями на древнегреческие трагедии.

В интервью режиссер признавался, что проводит параллели между Эллиасом и Икаром из древнегреческих мифов. Модельерская карьера для героя – это полет к Солнцу, вызов судьбе. А вынужденное возвращение к корням становится для него падением с небес, как для Икара. Да и в целом история Эллиаса полна фатума и напоминает античные трагедии.

Такие жанровые и смысловые эксперименты делают "Наследника" одинаково интересным и для ценителей артхауса, и для поклонников напряженных триллеров.

Кино, которое заставляет думать и говорить о важном

"Наследник" – это не просто мастерски снятое жанровое кино, но и фильм, который поднимает по-настоящему важные и болезненные темы. Ксавье Легран продолжает разговор о насилии и токсичной маскулинности, который начал в своей предыдущей нашумевшей работе "Опека". Если там режиссер исследовал тему домашнего насилия, то теперь его фокус смещается на разрушительное влияние патриархальной культуры в целом. Причем от этого страдают не только женщины и дети, но и сами мужчины, которые оказываются в ловушке навязанных обществом ролей и моделей поведения.

Легран ставит перед зрителями и героями непростые вопросы. Возможно ли полностью отречься от своих корней и начать жизнь "с чистого листа"? Как далеко мы готовы зайти, чтобы скрыть семейные тайны и избежать ответственности за поступки наших близких? И способны ли мы разорвать порочный круг насилия, который часто передается из поколения в поколение?

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков.

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