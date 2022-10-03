В Черном море враг увеличил количество ракетоносителей до пяти.

В Черном море российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей до пяти, группировка кораблей пополнилась двумя подводными лодками.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, которые маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. Наготове враг держит 3 надводных корабля и 2 подводные лодки, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр", - сказал Братчук.

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Он добавил, что из-за усиления шторма в Черном море повышается минная опасность. Сорванные с якоря снаряды могут детонировать прямо в воде или волнами прибиться к берегу, рассказал он.

Также Братчук призвал соблюдать режим информационной тишины. Он отметил, что на юге Вооруженные силы Украины продолжают тяжелую работу и много информации не подлежит разглашению.

Россия перебрасывает в Украину военную технику с новыми БМ "Спица": что известно

Как сообщал УНИАН, Россия перебрасывает в Украину Камазы - 43269 "Выстрел" с боевыми модулями БМ-30-Д "Спица".

БМ "Спица" стали серийно производить в РФ с весны 2022.

Боевой модуль "Спица" (32в01), оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30, рассказал Коваленко.

В модуле установлен прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером, добавил эксперт.

По данным росСМИ, облегченный и упрощенный вариант этого модуля без гранатомета АГ-30 устанавливается также на бронеавтомобиля К4386 "Тайфун-ВДВ".

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