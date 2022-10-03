Ситуация продолжает набирать обороты.

Вооруженные силы Украины продолжают бои и закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области.

Об этом начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация продолжает набирать обороты, мы продолжаем бои и закрепление на тех территориях, которые уже освобождены и еще зачищаются. Также продолжаем работу с местным населением вдоль линии фронта в тех населенных пунктах, которые страдают от огня врага. Это почти 45 населенных пунктов, которые были обстреляны за прошедшие сутки. Мы организовываем эвакуацию. Если люди имеют такую возможность и желание, они могут воспользоваться этой возможностью", - сказала она.

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По словам Гуменюк, на временно оккупированных территориях Украины захватчики проводят подворовые обходы, пытаются найти мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, чтобы приобщить их к своим войскам.

Также она добавила, что в Черном море сейчас бушует шторм, который не позволяет вражеским кораблям приближаться.

"Вражеская группировка состоит из восьми кораблей и катеров, которые скрываются и от шторма, и от наших ракет вдоль побережья Крыма. Сейчас они подтянули две подводные лодки, снаряженные "Калибрами". Общее количество ракетоносителей составляет пять единиц - три надводные и две подводные, а это более 30 ракет типа "Калибр". А это говорит, что ракетная опасность сохраняется, угроза никуда не делась", - сказала она.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: что известно

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 2 октября поблагодарил воинов 129-й бригады территориальной обороны (Кривой Рог), которые отличились хорошими результатами и освободили, в частности Архангельское и Миролюбовку в Херсонской области.

Позже глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что Архангельское и Миролюбовка на Херсонщине уже официально освобождены от российских оккупантов.

Янушевич добавил, что ждет следующих хороших новостей от Вооруженных сил Украины.