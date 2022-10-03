Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК.

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Об этом в Telegram сообщает СБУ.

"Тактическая группа наших спецов находилась на передовых позициях, контролируя район вероятного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК", - сказано в сообщении.

Видео дня

В спецслужбе продемонстрировали видео уничтожения вражеского вертолета.

Успехи ВСУ за последние сутки

Вооруженные силы Украины в течение 2 октября уничтожили по одному самолету и вертолету, 11 беспилотников врага и около 320 российских оккупантов.

Оперативное командование "Юг" отмечало, что вчера украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.

Вооруженные силы Украины продолжают бои и закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области.

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