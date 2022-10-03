В Харьковской области госпитализированы двое мирных жителей, которые получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Купянского, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.
"По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, с ранениями, полученными вследствие российских обстрелов, за сутки госпитализированы 2 гражданских в Чугуевском и Купянском районах", - сообщил Синегубов.
Он также отметил, что в области продолжается процесс разминирования, и в течение суток обезврежено 569 взрывоопасных предметов. "Впрочем, сразу разминировать большие площади физически невозможно, минная опасность, особенно на деоккупированных территориях, остается очень высокой", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА.
Синегубов сообщил, что в Изюмском районе недалеко от Балаклеи на мине подорвался автомобиль экстренной медицинской помощи. "К сожалению, 60-летний водитель погиб. 23-летний фельдшер получил ранение", - отметил он.
Также Синегубов добавил, что в Харьковском районе на мине подорвался и получил ранения 36-летний мужчина.
Глава Харьковской ОВА призвал всех быть максимально осторожными.
Ситуация в Харьковской области во время полномасштабной войны с РФ - важные новости
Противники обстреливали мирные населенные пункты Харьковщины и брали их под контроль, есть много разрушений, жертв и пострадавших.
В конце августа армия Украины пошла в контрнаступление. 16 сентября президент Владимир Зеленский поделился очень хорошей новостью - уже деоккупирована почти вся Харьковщина.
Позже стало известно, что враги в "серой зоне" - между Купянском на Харьковщине и оккупированной россиянами частью Луганщины обстреляли колонну машин с гражданскими, погибли более 20 человек.