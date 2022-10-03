Возле Балаклеи на мине подорвалось авто экстренной медицинской помощи, есть жертва.

В Харьковской области госпитализированы двое мирных жителей, которые получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Купянского, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.

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"По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, с ранениями, полученными вследствие российских обстрелов, за сутки госпитализированы 2 гражданских в Чугуевском и Купянском районах", - сообщил Синегубов.

Он также отметил, что в области продолжается процесс разминирования, и в течение суток обезврежено 569 взрывоопасных предметов. "Впрочем, сразу разминировать большие площади физически невозможно, минная опасность, особенно на деоккупированных территориях, остается очень высокой", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА.

Синегубов сообщил, что в Изюмском районе недалеко от Балаклеи на мине подорвался автомобиль экстренной медицинской помощи. "К сожалению, 60-летний водитель погиб. 23-летний фельдшер получил ранение", - отметил он.

Также Синегубов добавил, что в Харьковском районе на мине подорвался и получил ранения 36-летний мужчина.

Глава Харьковской ОВА призвал всех быть максимально осторожными.

Ситуация в Харьковской области во время полномасштабной войны с РФ - важные новости

Противники обстреливали мирные населенные пункты Харьковщины и брали их под контроль, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В конце августа армия Украины пошла в контрнаступление. 16 сентября президент Владимир Зеленский поделился очень хорошей новостью - уже деоккупирована почти вся Харьковщина.

Позже стало известно, что враги в "серой зоне" - между Купянском на Харьковщине и оккупированной россиянами частью Луганщины обстреляли колонну машин с гражданскими, погибли более 20 человек.

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