Боевых потерь среди бойцов ООС нет.

Оккупанты на Донбассе обстреляли украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом отмечается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил по ситуации в районе проведения Операции ОС по состоянию на 17:00 5 июля.

Отмечается, что с начала суток зафиксировано всего 3 обстрела позиций украинских защитников со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, и нарушают режим прекращения огня", - отмечают в ОС.

Читайте такжеСпас десятки жизней: стало известно имя погибшего на Донбассе медика (фото, видео)

Так, вблизи Золотого-4 враг вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - информируют в ОС.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Украинские военнослужащие, согласно сообщению, соблюдают режим прекращения огня.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая