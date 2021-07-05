Оккупанты на Донбассе обстреляли украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Об этом отмечается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил по ситуации в районе проведения Операции ОС по состоянию на 17:00 5 июля.
Отмечается, что с начала суток зафиксировано всего 3 обстрела позиций украинских защитников со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, и нарушают режим прекращения огня", - отмечают в ОС.
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Так, вблизи Золотого-4 враг вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - информируют в ОС.
Отмечается, что украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
Украинские военнослужащие, согласно сообщению, соблюдают режим прекращения огня.
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