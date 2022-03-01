Произойти это может уже в ближайшее время.

Украина уже 128 часов борется с агрессией РФ, которая вторглась в нашу страну 24 февраля.

Министр обороны Алексей Резников предупреждает украинцев о фейках и о том, что оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

"Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массово брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. На "подтверждение" этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого вы сможете. Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление! Слава Украины", - сказал Резников.

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