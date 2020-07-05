Оккупанты били из минометов вблизи Павлополя и Хутора Вильного

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрелов нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Как говорится в сводке пресс-центра штаба ООС, на рассвете возле Павлополя оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Позже боевики активизировались в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта оккупанты дважды обстреляли оборонительные укрепления украинских войск из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по позициям украинских бойцов возле Новотроицкого.

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Кроме того, террористы применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вильный.

С начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрелов нет, говорится в сводке.

В штабе также добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 4 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

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