Тимочко назвал важный для РФ населенный пункт в Одесской области, который она мечтает контролировать

При этом оккупанты не отказываются от планов захватить Одессу и Николаев.

Россия не отказывается от своих планов захватить Одессу и Николаев, но для них очень важна еще и Затока в Одесской области.

Об этом в эфире Новини.Live сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Что касается разговоров о попытках россиян войти в Одессу и Николаев, то здесь, вероятно, стоял вопрос о контроле торговых путей", - отметил он.

При этом эксперт считает, что Россия очень хотела бы контролировать поселок Затока в Одесской области.

"По моему субъективному мнению, у них был расчет взять под контроль Затоку, чтобы создавать угрозу для Молдовы и поддерживать свои силы в Приднестровье", - добавил Тимочко.

Тимочко и ранее отмечал, что Приднестровье является одним из потенциальных направлений для оккупации российскими войсками Молдовы. По его словам, Затока будет для РФ привлекательной, поскольку стало известно, что Молдова полностью перекрыла доступ поставок российским военным вооружения, продукции в Приднестровье. Также для россиян это стало важным, когда Молдова начала поднимать вопрос о сближении с Румынией.

Планы РФ по захвату территории Украины

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса отмечал, что планы российских оккупантов не изменились и сейчас их задача - до конца марта-начала апреля российским войскам выйти на админграницы Донбасса. Однако он подчеркнул, что не видит возможностей у России выполнить эту задачу в срок.

По его словам, в Харьковской и Сумской областях, а также Днепропетровской они хотят создать буферные зоны.

Палиса отмечал, что в дальнейшем речь идет об Одессе, Николаеве - их рассматривают на стратегическом уровне. Впрочем, по словам заместителя главы ОП, объективно, оценивая собственные возможности, топ российского генералитета пока не смотрит в этом направлении.

