На Донбассе ранен еще один украинский военнослужащий

Оккупанты совершили обстрел позиций Объединенных сил вблизи Песок.

Сегодня, 17 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ раскрыла количество выявленных за 6 лет предателей в своих рядах

Отмечается, что раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, с начала суток боевики обстреляли позиции ОС вблизи Авдеевки, Водяного и Славного. Вследствие этих обстрелов был ранен один украинский воин.