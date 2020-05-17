На Донбассе ранен еще один украинский военнослужащий
Сегодня, 17 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Как сообщал УНИАН, с начала суток боевики обстреляли позиции ОС вблизи Авдеевки, Водяного и Славного. Вследствие этих обстрелов был ранен один украинский воин.