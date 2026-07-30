Российский удар по Львову: под завалами пятиэтажки обнаружили тело мужчины

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Во Львове под завалами пятиэтажного дома, пострадавшего от ракетного удара российских оккупантов в ночь на 30 июля, обнаружили тело мужчины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Других подробностей чиновник не привёл, выразив соболезнования родным и отметив, что поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Ранее Козицкий отмечал, что в городе в результате удара пострадали 34 человека. Также сообщалось, что несколько человек еще могут находиться под завалами здания.

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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате российского ракетного удара 1 человек погиб, еще 30 - пострадали, из них 3 детей.

"Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются. По предварительным данным, под завалами еще могут находиться люди", – говорится в сообщении.

Удар России по Львову

Как писал УНИАН, в ночь на 30 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В частности, под ударом оказались Киев и область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 8 погибших.

Во Львове сообщалось о повреждении более 20 жилых домов, школы и двух детских садов. В отношении некоторых домов отмечалось, что там вспыхнули пожары, есть пострадавшие и люди под завалами

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