Обострение на Донбассе: более двух десятков обстрелов, двое украинских бойцов ранены

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

В течение минувших суток, 2 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражеские обстрелы.

По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного боевика и не менее двух ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ОС возле Широкиного и Богдановки. В ответ на нарушение украинские подразделения применили дежурные огневые средства. За текущие сутки потерь среди украинских бойцов нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.