Западные армии начинают понимать, почему танки проигрывают в войне дронов, - BI

Дешевые дроны имеют большее значение в войне, чем дорогая бронетехника.

Опыт украинской войны показал западным военным, как крупные многолетние конфликты могут истощить запасы танков и бронетехники, и почему боевые роботы могут иметь большее значение в долгосрочной перспективе. Об этом в комментарии Business Insider рассказал украинский производитель наземных роботов, директор по исследованиям и разработкам украинского производителя роботизированных систем DevDroid Олег Федорышин.

Издание пишет, что в условиях затяжного и дорогостоящего конфликта количество техники, необходимой для выполнения задач от боевых действий до логистики, может сделать использование дорогостоящей бронетехники, такой как танки, нецелесообразным. Таким образом война в Украине подчеркнула необходимость в больших объемах более дешевых, расходных систем - недорогой и легко заменяемой массы, на которую вооруженные силы "могут опереться, когда более традиционные средства будут повреждены или уничтожены".

"Украина располагает огромным количеством дешевого вооружения. Многие из ее недорогих беспилотников не достигают целей или не оказывают существенного воздействия, но они развернуты в таких масштабах, что все еще способны уничтожать гораздо более дорогие системы. Ожидаются высокие потери – и в целом это приемлемо – поскольку они дешевы и быстро заменяются", - говорится в статье.

Что заменит танки

Война показала, насколько легко можно уничтожить танки и другую бронетехнику при помощи артиллерии и дешевых беспилотников. Беспилотники стоимостью в сотни долларов уничтожали танки, стоимость которых исчислялась миллионами. Танки адаптировались, получив новую броню и новые тактики, но по-прежнему находятся в зоне риска.

Наземные роботы не являются идеальной заменой танкам и бронетехнике, и западные армии, вероятно, не захотят полностью заменять эти традиционные средства. Эти машины обладают большей мощностью для преодоления сложной местности, обеспечивают гораздо лучшую защиту важных объектов, которые необходимо доставить через поле боя, и могут проводить гораздо более масштабные и эффективные атаки.

Однако наземные роботы могут взять на себя некоторые функции и при этом обеспечить большую безопасность людей. Они могут атаковать позиции с помощью взрывчатки или установленного оружия, такого как пулеметы и гранатометы. Они также могут доставлять грузы на передовую.

Украина наращивает использование наземных роботов. Федорышин заявил, что его компания может оперативно обновлять и ремонтировать своих роботов, в том числе благодаря командам, которые постоянно находятся на передовой, чтобы быстро устранять повреждения или проводить оперативную модернизацию систем. Это позволяет проводить ремонт в тот же день и даже извлекать поврежденных роботов с поля боя.

Расширение использование дронов в войне с Россией

Напомним, что в последнее время стали повторятся сообщения о том, что наземные комплексы используются все более автономно, и даже заменяют пехоту. В частности, уже известно о первом случае успешного штурма российских позиций исключительно с помощью беспилотных наземных транспортных средств и дронов.

В перспективе, считает министр обороны Михаил Федоров все 100 процентов фронтовой логистики должны выполнять именно такие системы. По его словам, в марте НРК выполнили 9 тисяч миссий.

