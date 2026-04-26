Новый этап войны в Украине: наземные роботы заменяют пехоту на фронте, - The Independent

После более чем четырех лет жестокой войны в Украине дистанционно управляемые наземные роботы берут на себя управление на поле боя. В частности, президент Владимир Зеленский сообщал, что 3-я отдельная штурмовая бригада Украины смогла отбить территорию исключительно с помощью беспилотных наземных транспортных средств (БНТС) и дронов. Он подчеркнул, что такая миссия состоялась впервые за время конфликта. Об этом пишет The Independent.

"Оккупанты сдались, и операция была проведена без пехоты и без потерь с нашей стороны", - сказал он, имея в виду операцию в северо-восточной Харьковской области в прошлом году, во время которой украинская пехота заняла позиции.

Как рассказал журналистам командир ударного подразделения БНТС "NC13" Николай Зинкевич, который проводил операцию в Харьковской области, 3-я штурмовая бригада хочет заменить около 30% своей пехоты на беспилотные наземные транспортные средства, чтобы уменьшить потери личного состава.

"Логика проста: там, где риск для человека высок, следует использовать робота. Поскольку жизнь пехотинца бесценна, а роботы не кровоточат. Мы работаем над моделью, по которой беспилотные наземные машины будут выполнять самые опасные задачи, а пехота станет узкоспециализированным подразделением, сосредоточенным на том, чего не могут сделать БНТС", - объяснил Зинкевич.

Как роботы помогают на поле боя

В то же время оператор и старший сержант подразделения Ярослав Дробиш говорит, что все более частое использование БНТС значительно облегчило нагрузку на пехотинцев, ведь такие средства выполняют много логистических задач и транспортируют большие объемы боеприпасов без потерь.

"Это новый этап войны. Пройдя путь штурмового пехотинца, я из собственного опыта знаю истинную цену каждого метра нашей земли. Именно поэтому я глубоко понимаю ценность решений, снижающих риск для человеческой жизни", - подчеркнул защитник.

Военные отмечают, что это первое в мире ударное подразделение БпЛА, которое начинало с нуля, не имея военной доктрины по использованию этих машин в современных боевых действиях.

"Сейчас Украина является мировым лидером в их производстве и применении; в прошлом году ее рынок БПЛА вырос на 488 процентов, согласно исследованию KSE Institute, BRAVE1 и Defence Builder", - напомнили в The Independent.

Такие машины уже изменили логистику на фронте. В то время как современный пехотинец может нести в среднем 20 кг снаряжения, логистические беспилотные наземные машины могут транспортировать груз от 200 до 600 килограммов к позициям на передовой.

Боевой опыт и результаты применения

Зинкевич говорит, что за последние несколько месяцев подразделение провело более 100 ударных операций с применением БНТС.

"В ходе этих операций мы уничтожили вражеские войска, укрытия, командные пункты и другие особо важные цели. Это ежедневная, систематическая боевая работа", - рассказал командир.

Известно, что среди наиболее используемых робототехнических единиц - TW12.7, произведенный украинской компанией DevDroid. Это транспортное средство с пулеметом "Браунинг", установленным сверху, которое подразделение активно использовало на фронте.

Руководитель отдела исследований и проектирования в DevDroid Олег Федоришин добавил, что БНТС изменил то, как украинские войска удерживают позиции.

"Легче контролировать территорию в течение 24 часов, когда ты сидишь в безопасной зоне в 50 километрах от беспилотного наземного транспортного средства, и ты можешь поменяться с командой, чтобы это делал кто-то другой", - объяснил он.

Стоимость и потери техники

В The Independent отметили, что средняя стоимость такого средства для ВСУ, продаваемого компанией DevDroid, составляет от 30 тысяч долларов. Эта сумма может достигать и 50 тысяч долларов, если БНТС комплектуется пулеметом "Браунинг", а цена значительно повышается в случае продажи вооруженным силам других стран, кроме Украины.

"Мы стараемся производить беспилотные наземные транспортные средства, которые будут работать через год. Мы просто пытаемся представить, как они изменились, как меняется линия фронта, как меняется мир. И наш продукт не должен устареть за год. Ежедневно мы разговариваем с ними (военными - УНИАН) об этом, и они предлагают нам некоторые усовершенствования", - подчеркнул Федоришин.

Он оценил, что около 10-15% роботов, отправленных компанией, было потеряно в бою.

В то же время эксперты предупредили, что растущее использование роботов сопряжено с рисками. Физическая удаленность оператора от смертоносного оружия вызывает беспокойство относительно того, как применяется сила.

"Когда у нас есть средство, предназначенное для применения силы, которым управляют на расстоянии, существует риск, что порог применения силы снижается... и гражданское население потенциально подвергается опасности стать главным объектом применения силы", - объяснила профессор Эльке Шварц, эксперт по военным технологиям в Университете Куин-Мэри.

Однако она добавила, что Украина разрабатывает тактику использования таких средств "из необходимости" и в условиях существования экзистенциальной угрозы.

"Часто это системы собственного производства, а это означает, что зависимость от внешних поставок уменьшается, и компании, разрабатывающие эти беспилотные наземные транспортные средства, могут рассчитывать на экспорт этих систем в другие государства в будущем", - подытожила профессор.

Наземные дроны - последние новости

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что 100% логистики на фронте должны выполнять наземные роботы. Он отметил, что в первом полугодии 2026 года в связи с возросшей потребностью Украина заключит контракты на 25 000 НРК, которые будут постепенно поставляться на фронт.

"НРК - одно из самых динамичных направлений defence tech. В начале полномасштабной войны этого сектора фактически не существовало. Сегодня - полноценный рынок, созданный совместно с Brave1: 280+ компаний и 550+ решений. Для компаний Brave1 выдал 175 грантов", - сказал Федоров.

Также в ВСУ рассказали, как наземные дроны меняют ход войны. Военные подчеркнули, что наземные роботы сейчас составляют 90% тылового обеспечения украинской армии.

"Очень сложно передвигаться из-за вражеских FPV-дронов. Поэтому мы используем роботизированные системы", - сказал лейтенант Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Виктор Павлов.

