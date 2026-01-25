В Запорожье россияне отправили на штурм 'Урал-кабриолет' с пехотой (видео)

На Гуляйпольском направлении россияне отправили на штурм модифицированный "Урал-кабриолет", заполненный пехотой. Его уничтожили в результате совместной работы подразделений 110-й отдельной механизированной бригады и 122-й отдельной бригады ТрО.
Видео уничтожения вражеских штурмовиков опубликовали пресс-службы 110-й и 122-й бригад.
"Двое бойцов 5 батальона – против десяти оккупантов. Враг пошел в штурм, пытаясь прорваться и захватить нашу позицию. Но его остановили двое защитников, которые держали рубеж уверенно, хладнокровно и героически. Они сдерживали атаку до тех пор, пока не подошла поддержка: FPV и артиллерия. Штурм был остановлен", – говорится в сообщении к видео 122-й бригады.
Как пишет портал "Милитарный", используя модифицированный грузовик, россияне пытались прорваться в сторону населенного пункта Доброполье в Запорожской области. Для этого с машины сняли базовый кузов и двери и установили раму, за которую пехоте удобно держаться, а также смонтировали средства радиоэлектронной борьбы против дронов.
"Для уничтожения вражеской штурмовой группы украинские защитники не пожалели применить дефицитные кассетные боеприпасы, которые метко накрыли скопление российской пехоты. В результате боя украинским защитникам удалось уничтожить оккупантов и сохранить позицию", - пишет издание.
Война в Украине - Гуляйполе в центре внимания
Как сообщал УНИАН, по словам экспертов, в настоящее время город Гуляйполе в Запорожской области находится в серой зоне, но оккупанты не могут завести свои подразделения для закрепления.
Военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, что обычно у россиян сначала идут штурмовики, их задача прорвать линию обороны наших защитников. А затем заводятся подразделения для закрепления. Несмотря на все усилия российской стороны, они пока не в состоянии завезти в Гуляйполе подразделения закрепления. По его словам, штурмовые группы Сил обороны Украины действуют по всему городу.
При этом он добавил, что сложность боев в Гуляйполе в том, что город расположен в низине, поэтому оккупантам легче контролировать логистику Сил обороны Украины. Также плюсом для врага является сложный рельеф местности. Он отметил, что тактическим успехам оккупантов поспособствовало ухудшение погодных условий.