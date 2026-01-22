Запутались в серой зоне: аналитик говорит, что оккупанты не могут закрепиться в Гуляйполе

Оккупанты не могут ввести в город подразделения для закрепления.

Сейчас город Гуляйполе в Запорожской области находится в серой зоне, но оккупанты не могут завести свои подразделения для закрепления. Об этом в эфире Киев24 сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

"Обычно у россиян сначала идут штурмовики. Их задача прорвать линию обороны наших защитников. А затем заводятся подразделения для закрепления. Несмотря на все усилия российской стороны, они пока не в состоянии завезти в Гуляйполе подразделения закрепления", - подчеркнул он.

По его словам, штурмовые группы Сил обороны Украины действуют по всему городу.

"Из-за того, что российские солдаты не понимают, где украинские военные, а где их собственные, у них низкая активность", - сказал Снегирев.

При этом он добавил, что сложность боев в Гуляйполе в том, что город расположен в низине, поэтому оккупантам легче контролировать логистику Сил обороны Украины. Также плюсом для врага является сложный рельеф местности. Он отметил, что тактическим успехам оккупантов поспособствовало ухудшение погодных условий.

"Основные удары россиян сейчас по флангам Гуляйполя. Они пытаются окружить город, понимая, что взять его лобовым штурмом не имеют возможности", - подчеркнул Снегирев.

По его словам, враг пытается перерезать логистику Сил обороны Украины. А в дальнейших планах врага - выход на Орехово, чтобы затем осуществлять огневой контроль по Запорожью. "Речь не идет о захвате Запорожья. У них для этого нет оперативных резервов. Это тактика выжженной земли по отношению к этому областному центру", - считает военный аналитик. Он напомнил, что эту тактику оккупанты демонстрировали в Донецкой и Луганской областях.

Уничтожение нового беспилотника

Как сообщал УНИАН, над Гуляйполем Запорожской области защитники уничтожили новый российский беспилотник "Князь Вещий Олег".

В батальоне беспилотных систем Pentagon в составе 225 ОШП отмечали, что этот дрон имеет следующие характеристики: максимальная скорость - 130 км в час; предельная высота полета - 100 метров; рабочий радиус полета - 45 километров.

Российские источники считали, что преимуществом этого аппарата является высокая выживаемость, поскольку украинские военные якобы воспринимают его как свой БПЛА. Отмечалось, что этот дрон может проводить разведку, корректировку огня и наблюдать за результатами работы ударных дронов.

