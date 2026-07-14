Пляжный сезон в Одессе: синоптики рассказали, позволит ли погода купаться на этой неделе

Сегодня и завтра в Одессе будут идти дожди.

На этой неделе в Одессе ожидается теплая летняя погода без жары, но с дождями. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

В ближайшие 2 дня над территорией Одесской области и вдоль морского побережья ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В дальнейшем в связи с формированием антициклона над севером Европы и повышением давления ожидается малооблачная погода без осадков.

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Ожидается комфортный температурный фон. Ночью будет +17°...+20°, а днем воздух будет прогреваться до +24°...+28°.

Синоптики прогнозируют небольшую волну и безопасный уровень моря, а температура морской воды составит +19°...+20°.

Сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-западный, 7–12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Воздух прогреется до +24°...+29°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе 14 июля также будет облачно с прояснениями. Днём пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Столбики термометров покажут комфортные +24°...+26°.

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