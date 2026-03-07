В Днепропетровской области масштабный пожар на объекте инфраструктуры из-за удара россиян (фото)

В области один человек погиб, еще один получил ранения в результате российской атаки.

В ночь на 7 марта российские оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС. "Около 200 спасателей и 60 единиц техники ликвидируют последствия российской атаки. Возник масштабный пожар. Работы продолжаются", - уточнили спасатели.

Как добавил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, 15 вражеских БПЛА сбили защитники неба из ПвК "Восток" в разных районах области в течение ночи.

Видео дня

В целом, по данным Ганжи, в результате российских ударов по области погиб человек, еще один получил поранень.

"Почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией", - отметил он.

Глава ОВА уточнил, что в Самаровском районе возник пожар на объекте инфраструктуры. Под ударом были Никополь, Покровская и Марганецкая общины.

"Повреждены предприятие, 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, солнечные панели. Погиб 48-летний мужчина. Поранена 69-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно", - рассказал Ганжа.

Ночной удар по Украине

В ночь на 7 марта россияне массированно атаковали территорию Украины. Последствия ударов фиксируются в нескольких областях, а также в Киеве.

На данный момент известно, что в Харькове враг попал в жилой 5-этажный дом, в результате чего там ранены 10 человек, четверо погибли.

Вас также могут заинтересовать новости: