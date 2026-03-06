Россияне продвинулись в Сумской области: в DeepState рассказали подробности

Враг продвинулся возле оккупированного села Покровка.

Российские оккупанты смогли продвинуться возле оккупированного села Покровка, находящегося в Краснопольской поселковой общине Сумской области . Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся вблизи Покровки", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков DeepState, село Покровка оккупировано российскими захватчиками и расположено в Сумской области у границы с Российской Федерацией.

Видео дня

Ситуация на Сумском направлении

5 марта командир батальона беспилотных систем, подполковник Владислав Павлик на позывной "Танжиро" рассказал, что российские захватчики наращивают усилия на Сумском направлении. По его словам, "ситуация все больше обостряется".

Ранее сообщалось, что по крайней мере с осени 2025 года российские захватчики ежемесячно увеличивают численность своей группировки в Сумской области.

Согласно сообщению Уполномоченного Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца, распространенному сегодня, 6 марта, российские оккупанты, вероятно, похитили и вывезли в Россию 19 жителей приграничного села Сопич Есманьской общины в Сумской области. С этими гражданами пропала связь.

В декабре 2025 года российские захватчики похитили более 50 граждан Украины из села Грабовское, находящегося на границе с РФ в Краснопольской общине Сумской области.

Вас также могут заинтересовать новости: