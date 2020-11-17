Правоохранители прифронтового города Авдеевка Донецкой области обнаружили масштабный схрон с боеприпасами, который был расположен в здании заброшенного кинотеатра.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.
Владельцев опасной находки сейчас устанавливают.
"Мины, гранаты, РПГ, запалы к гранатам были изъяты с места происшествия и направлены на экспертизу. Остальные боеприпасы, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли собой угрозу, были переданы пиротехническому подразделению ГСЧС для утилизации", - говорится в сообщении.
По факту было начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывными ркч.
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