По факту начато уголовное производство.

Правоохранители прифронтового города Авдеевка Донецкой области обнаружили масштабный схрон с боеприпасами, который был расположен в здании заброшенного кинотеатра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Владельцев опасной находки сейчас устанавливают.

"Мины, гранаты, РПГ, запалы к гранатам были изъяты с места происшествия и направлены на экспертизу. Остальные боеприпасы, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли собой угрозу, были переданы пиротехническому подразделению ГСЧС для утилизации", - говорится в сообщении.

По факту было начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывными ркч.

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Автор: Юрий Годован