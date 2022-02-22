Президент страны-агрессора заявил, что есть несколько условий для того, чтобы Украина "восстановила добрососедские отношения с РФ".

Президент России Владимир Путин в очередной раз прибегнул к публичным ультиматумам Украины на фоне признания боевиков в ОРДЛО. Он заявил, что Украина все еще может "восстановить отношения с РФ", но есть несколько условий.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 22 февраля.

Путин заявил, что Украина должна признать "волеизъявление" крымчан на псевдореферендуме, а следовательно и признать Крым частью РФ.

"Первое, что необходимо сделать всем, это признать волеизъявление людей, проживающих в Севастополе и в Крыму", - заявил он.

Путин подчеркнул, что его вторым требованием является то, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО та реализовала идею нейтралитета.

Путин считает, что снизить напряжение между Украиной и РФ сможет демилитаризация Украины, ведь "вопрос Донбасса уже не актуален".

"Самый главный пункт - это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать", - сказал он.

Путин признал "ЛДНР" - что произошло

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

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Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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