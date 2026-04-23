Известная украинская певица показала мужа-иностранца и заговорила о пополнении в семье

Артистка поделилась трогательными семейными кадрами.

Известная певица и народная артистка Украины Екатерина Бужинская поздравила мужа-иностранца Димитара Стойчева с 12-й годовщиной супружеской жизни.

"За это время мы пережили множество классных моментов и непростых испытаний. Хочу больше всего тебя поблагодарить за мощную поддержку, любовь и веру в меня в моменты отчаяния, переживаний. Я это ценю!" - отметила она в своем Instagram, опубликовав серию снимков с мужем.

При этом певица заинтриговала возможным пополнением в их семье.

"Вместе – мы сила! Искренне радуюсь твоим достижениям в карьере! И твой утренний кофе – самый вкусный в мире на протяжении 12 лет! А еще ты – лучший папа для наших детишек! Люблю! Ты мне сказал, что мечтаешь еще об одном ребенке. Я подумаю!" - написала Бужинская.

Среди опубликованных певицей фото есть как архивные кадры, в том числе со свадьбы, так и снимки, явно сделанные совсем недавно.

Известно, что Екатерина Бужинская и болгарский бизнесмен Димитар Стойчев официально в браке с 2014 года. Они воспитывают двойню - дочь Екатерину и сына Дмитрия, которые родились в 2016 году.

Напомним, недавно Екатерина Бужинская вернулась на сцену после длительного лечения и реабилитации.

