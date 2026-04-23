Украинский режиссер поразил зарплатами актеров в кино: сколько платят за день работы

Алексей Комаровский назвал точные суммы.

Известный режиссер и продюсер Алексей Комаровский рассказал, сколько могут заработать за день украинские актеры в кино.

"Я не буду говорить о конкретном фильме и конкретных именах. Я скажу в диапазоне. Это может быть от 10 тысяч гривень за смену до 40 тысяч гривень за съемочный день. Мы говорим сейчас не об "эпизодиках" и не об актерах массовых сцен", – сказал Алексей Комаровский в интервью YouTube-проекту "Кейс".

Он отметил, что на такие суммы могут рассчитывать исполнители главных ролей и актеры второго плана.

По его словам, в Украине есть десяток актеров, съемочный день которых может стоить до 2 тысяч долларов. Но имена этих звезд он не назвал.

"У нас есть такие актеры в наше время. Я не буду называть, кто они", – отметил продюсер и режиссер.

Отметим, недавно актриса театра и кино Лилия Ребрик эмоционально высказалась о зарплатах артистов театра.

"Я не представляю, как прожить на театральную зарплату. Это очень маленькие деньги. Неоправданно маленькие. Надо развиваться, надо искать себя где-то. Поэтому я говорю, если есть возможность – надо совмещать", – сказала Лилия Ребрик.

Она отметила, что работа только на сцене театра не дает стабильного дохода и не позволяет обеспечивать базовые потребности. Поэтому многие артисты делают ставку на кино и сериалы, где гонорары выше.

Вас также могут заинтересовать новости: