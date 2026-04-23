В PS Store началась крупная распродажа со скидами на известные игры до 90%

Не успела завершиться весенняя распродажа в PS Store, как Sony запустила очередную распродажу в своем сервисе цифровой дистрибуции. Акция называется "Большие игры, большие скидки", а продлится она до 7 мая.

У пользователей есть возможность купить по акции многие известные хиты, включая Ghost of Tsushima, Alan Wake 2 и ремейки Resident Evil. Также на скидки ушли несколько новинок 2026 года, включая шутер Marathon от Bungie и кооперативное хоррор‑приключение Reanimal.

Лучшие предложения на распродаже

Marathon – 919 грн (скидка 20%)

Reanimal – 959 грн (скидка 20%)

Hollow Knight: Silksong – 519 грн (скидка 20%)

Death Stranding 2: On the Beach – 1847 грн (скидка 23%)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 1319 грн (скидка 40%)

Призрак Цусимы: Режиссерская версия – 839 грн (скидка 58%)

Silent Hill f: Deluxe Edition – 1199 грн (скидка 50%)

Resident Evil 4: Gold Edition – 599 грн (скидка 60%)

Resident Evil 2 & Resident Evil 3 – 449 грн (скидка 75%)

Dragon's Dogma 2 – 839 грн (скидка 60%)

Alan Wake 2 – 449 грн (скидка 70%)

UFC 5: Ultimate Edition – 524 грн (скидка 85%)

Life is Strange Remastered Collection – 279 грн (скидка 80%)

Need for Speed Heat – 219 грн (скидка 90%)

Видео дня

Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем с 21 апреля подписчики PS Plus Extra и Premium могут бесплатно поиграть в Horizon Zero Dawn Remastered. The Crew Motorfest и еще шесть игр.

Ранее Sony анонсировала подборку релизов, которые совсем скоро уберет из библиотеки подписок PS Plus Extra и Premium. В середине мая 2026 каталог покинет восемь тайтлов, включая Control Ultimate Edition и Mortal Shell.

