Украина приближается к заключительному этапу горячей фазы войны, – Федоренко

Украина готовится к возможному переговорному процессу, одновременно усиливая военное и экономическое давление на Россию.

Украина продолжает создавать предпосылки для будущего переговорного процесса, одновременно усиливая давление на Россию на поле боя и в тылу. Об этом заявил командир подразделения ударных беспилотников Юрий Федоренко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о возможности появления до следующей зимы окна возможностей для мирных переговоров. Кроме того, в ближайшие недели в Киев должны прибыть специальные представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

В то же время Федоренко считает, что эти события не означают немедленного начала переговоров. По его мнению, сейчас идет дипломатическая подготовка возможного процесса, тогда как ключевые события продолжают разворачиваться непосредственно на фронте.

Он отметил, что украинские удары по военной логистике России уже существенно затруднили переброску техники и личного состава к линии фронта. В частности, серьезного удара подвергся сухопутный маршрут, соединяющий Россию с временно оккупированным Крымом.

По словам военного, системное нарушение логистики негативно сказывается на обеспечении российских группировок вдоль всей линии боевого столкновения. В то же время в рядах оккупационных войск все заметнее становятся признаки истощения, снижения мотивации и ухудшения качества личного состава.

Федоренко также обратил внимание на проблемы внутри самой России:

"Деградация и деморализация наблюдаются не только в оккупационных войсках, но и внутри самой России, что является прямым следствием наших "дальнобойных санкций". Для полноты картины стоит добавить и усиление экономического кризиса, который мы ежедневно усугубляем ударами по объектам, обеспечивающим функционирование военной машины врага".

В то же время военный подчеркнул, что ни завершения войны, ни начала предметных мирных переговоров не стоит ожидать в ближайшее время. По его убеждению, горячая фаза войны может продлиться еще от нескольких месяцев до года или дольше.

Федоренко подчеркнул, что для достижения результата Украине необходимо сохранять инициативу, наращивать технологические возможности и продолжать наносить удары по критически важным для противника целям.

