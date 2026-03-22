Россия начала весенне-летнее наступление в Донецкой области с двух направлений, - ISW

Россияне меняют тактику, переходя от атак механизированными колоннами к рассредоточению техники по различным направлениям наступления одновременно.

Российские войска начали запланированное на весну-лето 2026 года наступление на украинский "пояс крепостей", главную линию обороны Украины в Донецкой области. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Направление Лимана

"Российские войска начали наземные операции в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску, северной оконечности Крепостного пояса, с северо-востока, вероятно, для создания условий для дальнейшего наступления на Славянск с востока и юго-востока на следующих этапах", - говорится в отчете.

Лиман является ключевым опорным пунктом на пути к Славянску и может служить опорным пунктом для российских усилий по захвату как Славянска, так и Краматорска.

Видео дня

Так, украинские военные сообщили, что российские войска 19 марта провели наступление на семи направлениях, задействовав более 500 пехотинцев, десятки бронемашин и более 100 мотоциклов, багги и вездеходов. Это наступление батальонного масштаба значительно превосходит большинство российских механизированных наступлений за последние месяцы.

Представитель украинской механизированной бригады, действовавшей в направлении Лимана, отметил, что российские войска усиливают давление на украинские силы за счет использования большого количества пехоты и техники, а также адаптируют свою тактику, переходя от атак механизированными колоннами к рассредоточению техники по различным направлениям наступления одновременно. Он добавил, что российские войска также проводят больше ударов управляемыми планирующими бомбами КАБ-3000, барражирующими боеприпасами "Ланцет" и ударов беспилотниками "Молния" в направлении Лимана.

"Эти авиаудары и удары беспилотников, вероятно, являются продолжением российской кампании воздушного перехвата на поле боя в направлении Лимана, целью которой является ослабление украинской логистики и оборонительных возможностей перед наземными операциями, чтобы позволить российским войскам быстрее и легче продвигаться по территории", - указывают в ISW.

Направление Краматорска и Константиновки

Кроме того, указывают аналитики, российские войска также создают условия для усиления наземных операций в направлениях Краматорска и Константиновки с целью наступления на "пояс крепостей" с юга.

Так, пресс-секретарь 11-й армейской роты Украины подполковник Дмитрий Запорожец 21 марта сообщил, что российские войска активно перебрасывают личный состав к Константиновке; усиливаются удары с беспилотников из Часового Яра, в этом направлении подведена бронетехника и другая техника; удвоены артиллерийские и тактические авиационные удары в направлении Краматорска.

"Российские войска усиливают наземные штурмы и удары, а переброска тяжелой техники и войск к линии фронта, вероятно, направлена ​​на создание условий для весенне-летнего наступления 2026 года и расширение наземных операций с юга "пояса крепостей", отмечают в ISW.

Российские войска также проводят кампанию воздушного перехвата на южной оконечности "пояса крепостей", по крайней мере, с конца февраля 2026 года, в рамках подготовки к предстоящей кампании, нанося удары по основным украинским наземным линиям связи в этом районе и населенным пунктам в непосредственной близости от Краматорска.

Война в Украине - новости

Спикер 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец рассказал, что россияне поставили себе целью захватить Константиновку Донецкой области к майским праздникам.

Также в DeepState сообщили, что россияне захватили Платоновку в Донецкой области и продвинулись вблизи ряда населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: