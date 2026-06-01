Влад Дарвин признался, какую сумму ему принес хит 'Три сестры (Аманда, Линда и Роуз)'

Этот трек до сих пор не теряет своей популярности в сети.

Украинский певец Влад Дарвин рассказал , сколько денег ему принес хит "Три сестры (Аманда, Линда и Роуз)".

Не секрет, что эта композиция впервые вышла еще в 2013 году на русском языке. Однако в 2024 году она внезапно стала трендом в TikTok во многих странах, в том числе и в Украине. Такая популярность трека вдохновила артиста на создание украиноязычной версии, которая также сразу стала вирусной в сети. Кстати, она набрала уже более 958 тысяч просмотров на YouTube и ежеквартально приносит прибыль исполнителю.

"Трудно подсчитать средства, ведь отчеты приходят ежеквартально. В какой-то квартал за песню пришло 7 000 долларов, в другой квартал – чуть меньше... До сих пор приходят все эти деньги, и я не могу это все подсчитать и свести в одну таблицу. Это же старая песня, ей больше 12 лет, и до сих пор зарабатывает русская версия. Украинская тоже зарабатывает, но основной трафик – у русскоязычной версии", – отметил исполнитель в проекте "Ранок у великому місті".

Он также добавил, что эти заработанные деньги постоянно вкладывает в собственное творчество.

"Благодаря этим деньгам я смог продолжать записывать другие версии и другие песни", - подчеркнул Влад Дарвин.

