1 июня православные отмечают День Святого Духа - праздник, следующий за Троицей и известный в народе как Духов день.

В этот же день по новому церковному календарю чтят преподобного Агапита Печерского - известного врача и целителя, чьи мощи покоятся в Киево-Печерской лавре.

О том, с какими молитвами обращаются к святому, кого вспоминают по старому стилю, а также о традициях, запретах и народных приметах этой даты, - рассказываем в материале.

Какой церковный праздник сегодня

День Святого Духа, или Духов день, в церковной традиции отмечают на следующий день после Троицы. В этом году его отмечают 1 июня.

В этот день почитают третью ипостась Святой Троицы - Святого Духа, вспоминая его сошествие на апостолов в день Пятидесятницы, когда они обрели дар говорить на разных языках и исцелять людей.

По новому календарю ПЦУ 1 июня также совершается память преподобного Агапита Печерского - ученика святого Антония.

Агапит жил в XI веке в Киеве и прославился как целитель, который лечил молитвой и травами и не брал платы, за что получил имя "врач безмездный". По преданию, он исцелил Владимира Мономаха, будущего киевского князя, однако отказался принять от него дары.

Согласно житию, в Киеве был и другой врач армянского происхождения, который завидовал Агапиту, но его попытки навредить святому оказались тщетными - более того, он сам, как гласит предание, принял православие.

Сегодня мощи преподобного Агапита покоятся в Киево-Печерской лавре, и верующие приходят к ним с молитвами об исцелении.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 1 июня вспоминают преподобного Иоанна Готфского.

Обычаи даты и что нельзя делать сегодня

В Духов день, как и на Троицу, верующие традиционно посещают храм и участвуют в богослужениях. В молитвах к Святому Духу просят утешения, помощи и духовного укрепления.

К преподобному Агапиту Печерскому идут с просьбами об исцелении от болезней, в том числе тяжелых.

В народе этот праздник прозвали Устинов день - в честь святого Иустина Философа, память которого также совершается в это время. Считается, что в этот день земля празднует свои именины, а природа открывается навстречу лету и плодородию. В старину после посещения церкви люди выходили в поля, устраивали трапезы и "кормили землю" - оставляли угощения в знак благодарности за будущий урожай. Существовала и традиция крестных ходов вокруг полей с молитвами о защите посевов от бед и неурожая.

Особое значение придавали и травам - говорят, что именно в этот период они обладают наибольшей целебной силой, поэтому женщины собирали лекарственные растения для настоев и отваров. С этим временем связано и поверье: говорят, тот, кто 1 июня съест горсть первых июньских ягод, может привлечь удачу на весь год.

Духов день традиционно считается временем особого духовного сосредоточения, поэтому с ним связывают ряд запретов и правил поведения. В это время стараются избегать суеты, тяжелого физического труда и любой работы, связанной с землей: ее не тревожат, не копают и не засевают.

Не приветствуются ссоры, грубость, осуждение, злоупотребление алкоголем и другие греховные поступки. Отдельное место занимает запрет на купание в открытых водоемах - его связывают с периодом Русальной недели, когда, по поверьям, вода становится опасной.

В народной традиции считается нежелательным заниматься рукоделием, ремонтом, уборкой, рыбалкой и охотой, а также подметать пол или выносить мусор. Есть и особое предостережение: в этот день не стоит ставить забор или возводить изгородь - считается, что это может привести к пожару или другим неприятностям.

Народные приметы о погоде 1 июня

По приметам этого дня можно предугадать погоду и каким будет урожай:

ветер дует с северо-запада - жди ухудшения погоды;

утренняя радуга на небе - к вечеру пойдет дождь;

ясный восход солнца - будет хороший урожай ржи, а если солнце в тучах - богатый урожай льна и конопли;

лягушки выползли на берег, а грачи гуляют по траве - к дождю;

обилие комаров в воздухе - будет тепло, но с дождями;

сильная жара в этот день - к возможной засухе.

И самая известная примета дня: какая погода стоит в Духов день - такой она останется еще на ближайшие 40 дней.

У кого именины 1 июня

День ангела сегодня отмечает Юстин.

Считается, что люди, появившиеся на свет в это время, обладают сильным характером и внутренней настойчивостью. Иногда их называют упрямыми, но именно эта черта помогает им уверенно идти к своим целям, не сдаваться в сложных обстоятельствах и находить выход даже из самых непростых ситуаций.

