В Дачном с дрона сняли украинских воинов, которые держат украинский флаг.

В селе Дачное Днепропетровской области, которое, как заявлял начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, оккупировали россияне, находятся украинские военные. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Генеральным штабом ВСУ 31 августа.

Накануне Герасимов сообщил, якобы российские войска с марта 2025 года захватили 149 населенных пунктов Украины, в том числе и семь сел на Днепропетровщине.

На видео воинов 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины, которое обнародовал Генштаб, видно, что на фоне разрушенного села находятся украинские воины, которые держат сине-желтый украинский флаг.

"Как выглядит "оккупированное", по докладу начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, село Дачное Днепропетровской области - показывают воины 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины!" - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Россияне рвутся на Днепропетровщину

Как сообщал ранее УНИАН, Россия оккупировала два населенных пункта на Днепропетровщине. Согласно обновленной карте проекта DeepState, обнародованной 26 августа, враг захватил Запорожское и Новогеоргиевку, что рядом с границей Запорожской и Донецкой областей соответственно.

Эксперт Михаил Жирохов описал действия оккупантов на Днепропетровщине как такие, которые могут быть связаны с тактикой под названием "флаговтик", которую они используют для демонстрации своих "успехов". По его словам, суть ее в том, что российские солдаты по приказу руководства заходят небольшими группами в определенные населенные пункты, где "выбрасывают" триколор, снимают это с воздуха и распространяют "событие", а некоторые наши ресурсы это подхватывают.

Также в ВСУ рассказали, зачем россияне рвутся в Днепропетровскую область. По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктора Трегубова, россияне пытаются закрепиться в области, чтобы заявить о своем присутствии в еще одном регионе Украины. Стратегического же особого смысла для россиян идти на Днепропетровскую область нет, считает военный.

