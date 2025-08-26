Это произошло рядом с границей Запорожской и Донецкой областей.

Впервые россиянам удалось оккупировать населенные пункты на Днепропетровщине. Согласно обновленной карте проекта DeepState, обнародованной в Telegram-канале, враг оккупировал Запорожское и Новогеоргиевку, которые рядом с границей Запорожской и Донецкой областей соответственно.

Также сообщается, что оккупанты продвинулись в Донецкой области вблизи Шевченко, Белой Горы и в Александро-Шультино.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, в комментарии "Суспільне", подтвердил эту информацию. "Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции", - отметил он.

Видео дня

Ситуация на админгранице Днепропетровщины - последние новости

Как сообщал УНИАН, россияне изо всех сил пытаются продвигаться вперед на востоке Украины в частности в направлении Днепропетровской области. Первые сообщения, что оккупанты пересекли админграницу Днепропетровщины, появились в июне. Но закрепиться не смогли.

Позже, в июле аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка у админграницы Днепропетровщины и Донецкой области и пытаются продвигаться дальше.

Как отметили в проекте, эти села находятся возле Дачного, куда активно пробует лезть враг, но бойцы Сил Обороны Украины (СОУ) пытаются не дать закрепиться в населенном пункте.

Позже еще были сообщения, что российские оккупационные войска приближаются к административным границам Днепропетровской области.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне "очень хотят" зайти в Днепропетровскую область. Он отметил, что для них условный успех - это Днепровская область, потому что они из этого могут делать информационные победы.

Вас также могут заинтересовать новости: