Лукашенко сказал, когда Беларусь вступит в войну против Украины

Беларуский диктатор готов "защищать" его общее с Путиным "отечество".

Беларусь вступит в войну против Украины, если подвергнется "агрессии". Об этом заявил самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "Белта".

"Что касается его (Владимира Зеленского - УНИАН) заявлений , что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия", - заявил Лукашенко, не уточнив, однако, что именно подразумевается под "агрессией".

Беларуский диктатор отметил, что вместе с Путиным будет "защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока".

Вместе с тем Лукашенко заверил, что в Беларуси "не собираются" втягиваться в войну против Украины, потому что "в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной".

Угроза из Беларуси

Как писал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз заявлял, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну и вроде бы уже даже начались какие-то приготовления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также предупреждал, что угроза нового российского наступления со стороны Беларуси является вполне реальной.

