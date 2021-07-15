Боевики вели огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевики 15 июля нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. В результате двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает ОТУ "Север" в Facebook.

Террористы вели огонь по позициям украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, и доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работали должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ. О нарушении режима прекращения огня боевиками сообщили представителям ОБСЕ.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

После оказания медицинской помощи на месте военных госпитализировали, состояние одного раненого удовлетворительное, второго - тяжелое.

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Автор: Анастасия Горбачева